Добрым словом и пошлинами...

США заявляет о намерении продолжить диалог с Китаем о торговых отношениях и вводит новые повышенные пошлины на китайский импорт. По словам американского представителя на переговорах с Пекином Роберта Лайтхайзера, изменения коснутся товаров на сумму около 200 миллиардов долларов. В перспективе президент Дональд Трамп поручил повысить пошлины с 10 до 25% на весь оставшийся импорт из Китая.

Сам Трамп отметил, что переговоры проходят в конструктивном ключе. Что же касается новых пошлин, то, в зависимости от результатов переговоров, они могут быть сняты, а могут и остаться, — говорится в твиттере президента.

Новые пошлины на китайские товары не стали неожиданностью. Во вторник представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Пекин в нарушении некоторых договорённостей, которые были достигнуты в ходе консультаций, и подтвердил, что новые тарифы вступят в силу к концу недели.