Пошлины в ответ на пошлины

Китай с 1 июня введет ответные пошлины в отношении более пяти тысяч товарных позиций из США на общую сумму в 60 млрд долларов. В заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР говорится? что меры приняты из-за решения правительства США увеличить тарифы в отношении китайской продукции с 10% до 25% на сумму в 200 млрд долларов.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Генг Шуанг подчеркнул: "Повышение пошлин не решит проблем. Китай никогда уступит внешнему давлению, у нас есть решимость и возможность защищать наши законные права и интересы".

Президент США Дональд Трамп утверждает, что пошлины повышены из-за того, что переговоры с Китаем продвигаются очень медленно, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от достигнутых ранее соглашений.

После заявления Китая на Нью-йоркской фондовой биржи произошел резкий спад котирвоок. Американский промышленный индекс Dow Jones после открытия торгов потерял почти 2%. На фоне эскалации торгового спора между США и Китаем снизились также и фондовые индексы Европы.