Кремль пока не планирует поздравлять Зеленского с победой

Кремль пока не планирует поздравлять Владимира Зеленского с победой на украинских выборах. "Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Потому что нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", - пояснил он. "Тем более - давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов, которые просто еще не подведены".

Песков подчеркнул, что Россия уважает выбор, сделанный гражданами Украины, хотя сомневается в легитимности этого процесса. "В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден, - отметил пресс-секретарь. - Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в РФ".

Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов ЦИК Украины, Владимир Зеленский значительно опережает своего конкурента, действующего главу государства Петра Порошенко - 73,21% против 24,46% голосов.

Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.