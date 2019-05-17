Женская Лига чемпионов близится к финалу

В то время как для большинства футбольный фанатов и экспертов победитель женской Лиги чемпионов в этом году кажется очевидным – финал остается финалом. В субботу в Будапеште в решающей стадии самого престижного европейского турнира встретятся самый титулованный – пятикратный чемпион французский "Лион" и команда-сюрприз испанская "Барселона".

От нас ожидают все более высоких результатов. Все хотят обыграть нас. Все желают выбить нас из борьбы. Но мне нравится, что от года к году нам всегда мало достигнутого капитан "Лиона" Венди Ренар

Бессменный капитан Венди Ренар вывела свою команду в 8 финал за 10 лет, в 5 из которых они вышли победителями, а то время как каталонский клуб – первая испанская команда, дошедшая до этой стадии турнира.

В Барселоне много талантливых игроков. Я не та, кто кричит о победе еще до матча. По моим ощущениям, этот финал будет зрелищным, ведь мы играем против отличной команды, что вовсе не совпадение для решающего матча форвард "Лиона" Соле Хаймес

"Лион" и "Барселона" хорошо друг с другом знакомы. Оба клуба не раз встречались на поле, в последний – в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Француженки оказались сильнее в обоих матчах, но противостояние для них не было легкой прогулкой.

Не взирая на то, что мы уже выигрывали у них в прошлом, и для нас встречи такого уровня - привычное дело - в этом матче фаворита нет. Результат финала будет ясен только на поле. С первого свистка шансы 50-50 капитан "Лиона" Венди Ренар

Независимо от того, кто станет победителем, этот финал Лиги чемпионов – отличная разминка в преддверии главного события года – чемпионата мира среди женщин, который стартует 7 июня в Париже.