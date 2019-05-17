Электросамокатам – бой: во Франции ограничат их использование

Электросамокаты - для одних необходимое и удобное средство передвижения, для других - головная боль.

Французские власти решили упорядочить их использование. В разработке находится общенациональный закон, по которому:

будет запрещено ездить на электросамокатах по тротуарам;

в ночное время станет обязательным ношение светоотражающих жилетов;

дети младше 12 лет должны будут надевать защитные шлемы

Штраф за нарушение этих правил довольно внушительный: от 35 до 1500 евро.

Для Парижа остро стоит вопрос регулирования парковки почти 40 тысяч электросамокатов. Как и безопасность на улицах.

Только в 2017 году 5 человек погибли в авариях с их участием и около 300 человек пострадали.

Не только французская столица не справляется с нашествием электрических самокатов. Жителям Лиона, первым в стране запустившим сервис по прокату велосипедов, электросамокаты также пришлись по душе жителям города. Но городские власти однозначно выступают за внесение закона, регулирующего использование ставшего столь популярным транспорта.

Жан-Ив Сешересс заместитель мэра Лиона договорился с управляющими сервисом компаниями о введение ограничений по использованию электросамокатов в городе. Чиновник надеется, что обсуждение новых правил будет продолжаться.

"Самокат - средство передвижения, использование которого четко не прописано в транспортном кодексе. Мы обсуждали эту проблему с министром транспорта и он уверил, что юридической пробел будет устранен. Это делается для того, чтобы местные власти были уверены не только в пользе электросамокатов, но и в соблюдении прав пешеходов и велосипедистов, – говорит заммэра Лиона. – Мы постараемся продвинуться в переговорах, мы надеемся ввести ограничения по скорости. Благодаря американскому оператору мы начали получать данные о варьировании скорости и мощности электросамокатов с использованием геолокации"

Компании-производители электросамокатов приветствуют введение новых правил во Франции. Многие из них поощряют безопасную езду, но на деле мало что сделали для соблюдения пользователями таких правил.

Антуан Бльюи - представитель компании Lime, крупнейшего оператора по прокату электросамокатов во Франции. По его словам, компания с нетерпением ожидает введения новых правил после месяцев переговоров с французскими властями.

"Мы очень ждем ввода регулирующего использование электросамокатов закона, который должен вступить в силу этим летом. В частности, в нем должно быть закреплено само определение этого транспортного средства и ограничения по его управлению. Прежде всего страдаем именно мы и всячески способствуем введению новой статьи в транспортный кодекс. Конечно использование электросамокатов на тротуаре должно быть запрещено, если их скорость превышает скорость шага. И мы ждем этого закона, чтобы наказывать недобросовестных пользователей", – уверяет Бльюи.

Если новые правила будут приняты, как ожидается, в силу они вступят уже с сентября.