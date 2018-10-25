Власти Мадрида запретили ездить на электрических скутерах по тротуарам, общим дорогам и автобусным полосам. Иначе говоря, ездить на них теперь можно только по велосипедным дорожкам.
Мадрид ограничивает скутеры
Мадрид ограничивает скутеры
Скорость скутера может достигать 30 км/ч, что представляет опасность для пешеходов, а движение по автомобильным дорогам опасно уже для самого «электросамокатчика». К тому же после использования арендованные скутеры бросают в самых неподходящих местах.
О подобных ограничениях говорят уже во многих европейских городах и даже на уровне целых стран, например во Франции. Власти высказывают претензии сервисам по прокату скутеров, которые, по мнению чиновников, не всегда ответственно относятся к своему имуществу.
Поклонники самокатов заявляют, что серьёзные ограничения на электротранспорт не соответствуют заявлениям политиков о борьбе за экологию. Власти отвечают, что речь идёт не о запрете, а о регулировании нового вида транспорта.