Предвыборное путешествие: польские ультраправые

Познань, западная Польша. В соседних государствах наслышаны о росте националистических настроений и популярности ультраправых партий в этой стране. Впрочем, сегодня то же самое происходит во всем мире. Можно ли сказать, что ситуация в Польше особенная?

"Конечно, не хотелось бы говорить о Польше как о стране, где уличные драки между левыми и правыми - обычное дело. Но, к сожалению, такие схватки - здесь действительно не редкость. Хотя речь не идет о больших группах активистов, их деятельность привлекает всеобщее внимание. В частности, стоит отметить знаменитое движение с вековой историей "Всепольская молодежь"", - говорит корреспондент Euronews Лешек Каблак.

Это ультракатолическая националистическая организация. Хотя она была основана почти сто лет назад, чтобы привлечь новых членов, ее лидеры зачастую прибегают к современным средствам коммуникации. Их видео и публикации то и дело удаляет администрация Facebook. Amnesty International и ООН не раз обвиняли движение в гомофобии.

Мы спросили у лидера "Всепольской молодежи", почему его организация против членства страны в ЕС, тогда как 91% поляков - "за".

"Мне не очень нравится ЕС, - признается Земовит Пшебитковский: Я лично и другие члены нашего движения считаем, что Евросоюз уже совсем не тот, что был в начале. Сегодня это что-то вроде сверхдержавы. Ну, он пытается ей стать. Но мы считаем, что Польша должна выйти из Евросоюза. ЕС навязывает либеральную идеологию".

В частности, по словам активиста, очень много европейских денег - более 40 млрд евро - идет на поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. А у членов движения к ним особая неприязнь. Они угрожают тем, кто принимает участие в демонстрациях за права гомосексуалов, и уже не раз переходили к насилию, закидывая манифестантов бутылками и камнями.

Земовит Пшебитковский: "Я их не ненавижу. Я не могу ненавидеть кого-то только за то, что он болен, что у него психическое расстройство".

Винсент МакАвини, корреспондент Euronews: "Вы считаете, что это психическое расстройство?"

Земовит Пшебитковский: "Конечно. Все исследования говорят о связи между гомосексуальностью и педофилией".

Винсент МакАвини: "Таких исследований нет".

Земовит Пшебитковский: "У 30% педофилов есть и гомосексуальные связи".

Винсент МакАвини: "И все же у 70% - по вашей же статистике - связи гетеросексуальные. Но все это не так. Вы путаете педофилию и гомосексуальность. В ЕС не борются за права педофилов. А представители ЛГБТ-сообщества выступают за уважение права на вступление в связь по обоюдному согласию исключительно для взослых".

Земовит Пшебитковский: "Вы очень политкорректны, тогда как факты..."

Винсент МакАвини: "Нет никаких научных доказательств ни того, что гомосексуальность - болезнь, ни того, что сексуальная ориентация как-то связана с педофилией".

Винсент МакАвини: "Что вы думаете о европейском мультикультурализме?"

Земовит Пшебитковский: "Мультикультурализм - неправильная политика. Мы должны оставаться в пределах наших стран, развивать собственные идеи, разрабатывать собственные законы. Так было всегда - и 2 тысячи лет назад. Речь идет о национальной идентичности. Ее слишком легко разрушить там, где сильны позиции мультикультурализма".

Впрочем, эти взгляды не разделяет большинство поляков. Марта Лемпарт, кандидатка в депутаты Европарламента от левой партии "Весна", говорит, что "Всепольская молодежь" и другие подобные движения все чаще встречают сопротивление со стороны ее соотечественников.

"Я нахожусь под следствием за антифашистскую деятельность. Меня преследует полиция, как и многих других, которые выступают против господдержки ультраправых движений, их допущения в политическое пространство. Все это правда, но мы наблюдаем и серьезное сопротивление. С одной стороны, государство заигрывает с крайне правыми, с другой, население выступает против этого", - рассказывает она.

В то же время, значение роста националистических настроений преувеличено, считают эксперты.

"Мы отмечаем большой разброс мнений, взгляды расходятся по всем направлениям. Молодежь радикализируется. Популярность приобретают как правая идеология (религия, фашизм), так и левая (например, атеизм). Все дело в либерализации взглядов, общество узнает, что происходит в мире. Говорить об увеличении числа ультраправых, фанатиков, последователей фашизма нельзя. Они просто громко о себе заявляют. Их нельзя не заметить", - объясняет профессор Ягеллонского университета Збигнев Ненцкий.

На страницы "Всепольской молодежи" в соцсетях подписаны десятки тысяч человек. Недавно бывший лидер движения стал вице-министром правительства. И, возможно, организации все же предстоит сыграть важную роль на приближающихся выборы в Европарламент.