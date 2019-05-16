Польский евроэнтузиазм

Польша по-прежнему рада своему членству в ЕС. 15 лет спустя после вступления страны в Союз, 85% ее жителей считают, что это благоприятно сказывается на национальной экономике, 91% верит в идею европейского будущего.

"По мнению большинства, Евросоюз - настоящее сообщество. Мы его часть, мы можем влиять на его развитие", - говорит социолог из Ягеллонского университета Ярослав Флис.

Подобный энтузиазм совершенно не удивителен, считает бывший оппозиционный активист, депутат Европарламента Богуслав Соник: "Свобода у поляков в крови. Они всегда мечтали быть частью свободного западного мира".

Ветер перемен первыми ощутили на себе представители старшего поколения. Они хорошо помнят совсем другие времена.

"В прошлом, чтобы пересечь границу, нужны были паспорт, разрешение на выезд. А теперь мы свободно передвигаемся по всему ЕС с одним только удостоверением личности в кармане. Мы знакомимся с новыми людьми, их традициями", - рассказывает Ян Венгжин.

Недавно президент Польши Анджей Дуда предложил закрепить членство страны в Евросоюзе в Конституции: "Европа - это мы. Европейский Союз - это мы. Каждый, кто сегодня ставит под вопрос наше членство в Европейском Союзе, выступает против национальных интересов Польши. Современное польское государство в составе единой Европы - вот, чего мы добиваемся".

Вера в Европейский Союз объединяет польских граждан, но не политиков. Оппозиция обвиняет власти в подготовке "Полексита" - по примеру британского "Брексита".

"Соотечественники! Перед нами стоит важный выбор: либо сильная, богатая, демократическая Польша в составе сильной Европы, либо однопартийная система на пути выхода из Евросоюза", - говорит лидер оппозиции Гжегож Схетина.

"Я обращаюсь ко всем политическим силам: давайте спорить. В этом и заключается сама суть демократии. Но нельзя подрывать наши позиции в Европе", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Согласно опросам общественного мнения, большинство мандатов получит правящая партия "Право и справедливость".

""Полексита" не будет: об этом можно судить по уровню поддержки польского членства в ЕС. Идея о выходе из Союза станет политическим самоубийством для любой партии в стране", - передает из Кракова корреспондент Euronews Лешек Каблак.