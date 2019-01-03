Лувр поставил мировой рекорд

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Лувр поставил абсолютный рекорд посещаемости музеев. По словам директора Лувра Жан-Люка Мартинеза, в 2018 г. музей посетили более 10 млн человек. Таким образом был побит собственный рекорд 2012 г., когда крупнейший французский музей посетили 9 млн 700 тыс человек.

Мартинез связывает новый рекорд с возобновлением международного туризма в Париже после спада посещаемости, который наблюдался после терактов во французской столице. Росту посещаемости способствовали также работы по расширению пространства музея и начало продаж билетов в интернете.