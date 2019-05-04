Арестован брат экс-президента Алжира

Арестован младший брат бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики Саид, занимавший на протяжении длительного времени пост советника главы государства. Вместе с ним арестованы два бывших начальника разведки страны: бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг, а также некогда влиятельный силовик, экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен, сообщает телеканал Эннахар.

В прошлом месяце заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Ахмед Гаид Салах, которого считают самым влиятельным силовиком страны, неоднократно обвинял Медьена в участии в заговоре против армии.

Тартага алжирские наблюдатели называют человеком, весьма близким к клану экс-президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). Что касается Саида Бутефлики, то его ареста в последние несколько месяцев требуют участники массовых манифестаций протеста, проходящих в крупнейших городах Алжира.