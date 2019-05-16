Продан самый дорогой кролик

Скульптура американского художника Джеффа Кунса "Кролик" была продана на аукционе Christie's за 91,1 млн долларов.

Произведение из нержавеющей стали высотой чуть больше метра было создано Кунсом в 1986 году. Проданный накануне экспонат – второй из трех существующих.

Скульптура считается одним из самых известных произведений искусства 20 века и была продана за сумму, превышающую оценочную на 20 млн долларов.

По заявлению Christie's, ушедший с молотка "Кролик" установил новый мировой рекорд аукционов для ныне живущего художника.

Предыдущий принадлежал картине британца Дэвида Хокни "Портрет художника" ("Бассейн с двумя фигурами"), проданного на том же Christie's за 90,3 млн долларов.

Имя покупателя "Кролика" не афишировалось, но известно, что он присутствовал в зале, что редкость для таких дорогих покупок.