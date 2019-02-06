"Сидящая балерина", "Силен с младенцем Дионисом" , "Полное равновесие одного шара"... Автор этих произведений - один из самых популярных современных художников из ныне живущих.

Джефф Кунс представил выставку в Музее Эшмола в британском Оксфорде.

По словам американского авангардиста, чьи работы - одни из самых дорогостоящих в мире, ценность его творчества измеряется не деньгами, а переживаниями, которые оно рождает у зрителя.

"Ценность искусства измеряется не экономическими формами, а, своего рода, качеством жизни. Речь идёт о возможности стать им самим, творить. Искусство так легко объединяет все гуманитарные науки. Это некий диалог философии или социологии, физики или психологии, эстетики. Я хочу сказать, что искусство открывает нам целый мир, вот что ценно", - поясняет художник.

Экспозиция включает 17 произведений, созданных мастером за почти 40 лет творчества. Большинство этих работ экспонируются в Великобритании впервые.

Выставка "Джефф Кунс и Эшмол" продлится до 9 июня.