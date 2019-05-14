Евровыборы: как достучаться до избирателя

Авторитетные румынские влогеры, блогеры, а также студенты начали активную агитацию в связи с предстоящими в конце мая выборами в Европейский парламент. Каждый пытается найти свой способ достучаться до избирателей.

Майки Хаш - звезда YouTube. На его канал подписаны более миллиона человек. Майки пытается заполнить брешь, существующую между политиками и простыми европейцами, в том числе, объясняя слушателям, чем занимаются европейские институты. Румынский влогер определил круг проблем.

Майки Хаш, влогер: "Граждане той или иной страны видят Европу сквозь призму политики местных властей. И это может быть проблемой. Что касается Румынии... Я, например, люблю Европу, но не поддерживаю румынских политиков. Если их отделить друг от друга, было бы лучше. Но, когда мы едины, мы - сильнее, тогда каждая страна ЕС будет процветать. Это факт. Все с этим согласны".

Найти подход к избирателям можно не только через интернет. Чтобы распространить информацию о европейских выборах, члены Молодежного форума в Румынии раздают листовки, прводят конференции. В общем, стараются вести прямой диалог с гражданами.

Алин Григоре, президент "Молодежного форума": "Цель нашей кампании - объяснить значимость европейских выборов. А с этим у нас много проблем. Скажем, в июне 2014 года проголосовавшей на евровыборах молодежи было не более двадцати процентов. Молодые люди имеют лишь общее представление о системе. Например, не понимают разницы между нашим парламентом и Европейским".

В Румынии интерес к европейскому проекту в целом достаточно высок. А завершившийся несколько дней назад в Сибиу неформальный саммит лидеров Евросоюза, лишь подогрел интерес граждан страны к европейской избиирателной кампании.

Мари-Жанна Ион, Euronews: "На фоне "брексита", с учетом растущих евроскептических настроений, крайне важно, чтобы явка на выборах в Европейский парламент была как можно выше. Каждый европеец должен чувствовать, что у него есть свой представитель в законодательном органе ЕС. На этот раз у Румынии будет 32 места в Европарламенте. Что касается явки, то на прошлых выборах в Румынии она составила около 32%. "