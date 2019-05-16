Вождь племени пытается спасти лес

В гости к президенту Франции Эммануэлю Макрону приехал вождь индейского племени Каяпо. С визита в Париж 80-летний Раони Метуктире начал свою трехнедельной поездку по странам Европы, в ходе которой он хочет собрать средства на защиту Национального парк Шингу, расположенного на севере штата Мату-Гросу в Бразилии. Цель вождя — миллион евро на борьбу с вырубкой лесов. В Бразилии проживают 850 тысяч представителей племенных народностей. В апреле в столице Бразилии тысячи индейцев из 300 племен в течении трех дней проводили акцию протеста против политики властей, которая разрушает природу.