Еврокомиссия наказала банки за сговор

Citigroup, JPMorgan, Barclays, Royal Bank of Scotland и МUFG оштрафованы Еврокомиссией

за картельный сговор на валютном рынке на общую сумму в миллиард 70 миллиионов евро. Британским, американским и японскому финансовым конгломератам вменяются в вину действия, совершенные в период с декабря 2007-го по январь 2013 года.

Как уточняется в постановлении европейского исполнительного органа, банки создали два картеля (получившие название Three Way Banana Split и "Эссекс Экспресс") на спотовом рынке для работы с 11 валютами: в том числе евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларом США. Расследование показало, что ряд трейдеров от лица вышеуказанных банков обменивались конфиденциальной информацией, а также координировали свои торговые стратегии через профессиональные чаты.

К картельному сговору были также причастны брокеры швейцарского банка UBS, но именно последний дал Еврокомиссии информацию, которая привела к расследованию в сентябре 2013 года. По этой причине в Брюсселе проявили снисходительность к UBS и освободили от штрафа.