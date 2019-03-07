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"Брексит": банковский регулятор переезжает из Лондона в Париж

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 Елена Караева 
"Брексит": банковский регулятор переезжает из Лондона в Париж
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Европейское Агентство по банкам, орган, регулирующий деятельность кредитно-финансовых организаций ЕС, и базировавшийся вплоть до последнего времени в Лондоне, переезжает в Париж, соответствующие документы были подписаны накануне.

По мнению французского министра по европейским делам Натали Луазо, это - одно из последствий приближающегося "брексита".

В этом соглашении указывается новый адрес Агентства и обозначаются иные формальности. Это событие - одно из первых конкретных последствий "брексита" для банковского сектора, это успех для Франции и новые возможности для этой организации.
Натали Луазо
министр по европейским делам Франции

Европейское агентство по банкам осуществляет контрольно-надзорные функции, касающиеся деятельности банковских организаций на территории Евросоюза, его персонал агентства насчитывает около 180 человек. Переезд будет закончен к июню.

Фото Франс-Пресс
Сотрудники международной организации по надзору за кредитно-банковской деятельностью в ЕС будут с июня любоваться парижскими закатамиФото Франс-Пресс


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