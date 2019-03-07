"Брексит": банковский регулятор переезжает из Лондона в Париж

Европейское Агентство по банкам, орган, регулирующий деятельность кредитно-финансовых организаций ЕС, и базировавшийся вплоть до последнего времени в Лондоне, переезжает в Париж, соответствующие документы были подписаны накануне.
По мнению французского министра по европейским делам Натали Луазо, это - одно из последствий приближающегося "брексита".
Европейское агентство по банкам осуществляет контрольно-надзорные функции, касающиеся деятельности банковских организаций на территории Евросоюза, его персонал агентства насчитывает около 180 человек. Переезд будет закончен к июню.