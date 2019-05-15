Кому в ЕС жить хорошо?

В истории ЕС выборам в Европарламент нечасто уделялось столько внимания, как в этом политическом сезоне. Голосование проводится в непростое для Европы время, когда Великобритания покидает ЕС, а националистические партии набирают силу в страна-членах.Тем не менее 51% европейских респондентов заявляют, что интересуются выборами. Приоритетных направлений минимум три : иммиграция,состояние экономики и безработица среди молодежи.

Абсолютным приоритетом экономическое благополучие называю жители 11 стран ЕС (Португалия, Польша, Словакия, Швеция, Ирландия, Австрия, Бельгия, Германия, Литва, Венгрия и Италия).

От страны к стране ситуация меняется. Однако прослеживаются и общие тенденции: так, четверть всех опрошенных в ЕС респондентов ответили, что обеспокоены безработицей. В числе болевых точек ими названы также состояние системы здравоохранения и социального обеспечения, а также иммиграция.

Различия между государствами-членами ЕС впечатляют: если в Нидерландах и Люксембурге состоянием экономики довольны 93% респондентов, то в Греции таких - только 2%. Стоит напомнить, что на пике спада в 2011 году экономика Греции сократились на 9% . После долгих лет режима жесткой экономии, тяжелых реформ в обмен на внешнюю финансовую помощь Греция отправилась в свободное плавание летом 2018. Небольшой опрос на улицах Афин: довольны ли люди ситуацией?

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- Нет. От плохого мы движемся к худшему.

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- Я лично не доволен. Средний класс оказался в очень сложном положении, его фактически ликвидировали. Не думаю, что выборы в ЕС повлияют на нашу повседневную жизнь.

- Полностью я не доволен, но вижу, что многие важные шаги уже сделаны.

- Я не довольна, вижу, как обстоят дела в моей повседневной жизни. Но я оптимистка и все-таки жду лучшего.

А вот мнение эксперта. Панос Цаклоглу, профессор экономики, заявил, что не удивлен результатами опроса: "Меня не удивляет, что люди именно так рассуждают. Учтите, что финансовая консолидация у нас стала возможной благодаря увеличению налогов. В результате доходы граждан, семей де-факто упали на 40 с лишним процентов. Этого ошеломляющие цифры. Не будем забывать, что несмотря на возобновившийся рост экономики, безработица по-прежнему превышает 18%. Уровень жизни у многих греков ниже, чем до кризиса"

В январе уровень безработицы в Греции составил 18,5% - это почти в три раза больше среднеевропейского. Но восстановление экономики идет полным ходом: ожидается, что в 2019 году ВВП вырастет на два с лишним процента. Что изменится после выборов в ЕС?

Никос Веттас, директор Фонда экономических и промышленных исследований, настроен оптимистично: "У нас впервые за годы спада, программ помощи, восстановления нет оппозиции, которая может угрожать процессу экономической стабилизации. Мы надеемся, что с политическими переменами начнется ускорением темпов роста экономики, так как рыночные реформы будут проводиться активнее".

Если грекам еще только предстоит дождаться налаженной и благополучной жизни, их соседям по ЕС, голландцам, это уже удалось. Наряду с жителями Люксембурга они в наибольшей степени довольны состоянием своей экономики. Небольшой опрос:

- Сфера услуг в хорошем состоянии. Инфраструктура тоже, о ней как следует заботятся.

_ - У меня хорошая пенсия, три - четыре раза в год я езжу с подругой в отпуск. И да, я очень счастли.

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- У меня есть работа, я хорошо зарабатываю, мне нравится то, чем я занимаюсь. Я счастлива.

_ - У нас создается много рабочих мест. Не только для голландцев, местных жителей, но и иностранцам работы хватает._

В стране низкий уровень безработицы, профицит торгового баланса растет, растет и реальный доход семей - из-за недавнего снижения подоходного налога, эффективных социальных механизмов и благоприятно глобальной конъюнктуры. Достаточно ли этих факторов, чтобы обеспечить стране устойчивый рост?

Вот один пример. ... Фирма героя репортажа, Питера ван дер Мареля - одна из миллионной армии голландских малых предприятий, на долю которых приходится треть рабочих мест в стране и треть общего экономического оборота. Питер начал бизнес 6 лет назад: с другой они решили делать велосипеды по индивидуальным заказам. Сейчас в его компании 5 сотрудников. Но с новыми тарифами на велосипедные рамы из Китая он должен скорректировать схему ведения бизнеса.

Питер рассказывает: "Мы работаем с фабрикой, которая ничего, кроме титановых рам не производит, это ее профиль. У них достаточно навыков, квалифицированного персонала, там действительно сильные специалисты, таких трудно найти в Европе. Технических экспертов такого уровня мало, а значит, стоят они дороже".

Экономисты в Нидерландах обеспокоены положением работников, которые трудятся вне корпоративной системы - на себя. Они мало защищены социально, что может создать проблемы ввиду ожидаемого роста инфляции и повышения безработицы в следующем году.

Несмотря на сложности, в целом голландцы удовлетворены состоянием здоровья своей экономики больше, чем немцы, шведы, поляки ... и почти все другие государства-члены ЕС. Почему? Слово - экономисту Филлипу Бокело: "Уровень жизни в Нидерландах довольно высок, давайте посмотрим, сколько мы работаем по сравнению, к примеру, с греками: мы трудимся гораздо меньше. И у нас больше свободного времени. Так что люди здесь гораздо благополучнее".

Удовлетворенность экономическим состоянием страны - величина переменная или постоянная?

Филипп Бокело склоняется ко второму варианту: "Я уже отмечаю некоторое снижение энтузиазма, тенденция может усилиться, если в ЕС не разрешат ситуацию с "брекистом", если международные конфликты будут набирать обороты. Будут ли голландцы счастливы завтра? Трудно сказать определенно, но не исключаю, что в этом случае стоит ждать снижения настроений".

Такие разные европейцы, такие разные ожидания: после выборов новой европейской власти предстоит принимать решения, которые устроят всех.