Европейские предвыборные дебаты

Сегодня в Брюсселе - ключевое мероприятие европейской предвыборной кампании.

В здании Европарламента состоятся дебаты ведущих кандидатов от главных политических партий на пост президента Еврокомиссии. В них участвуют: левый Нико Куе, "зелёная" Ска Келлер, консерватор Ян Заградил, либерал Маргрете Вестагер, правоцентрист Манфред Вебер и социалист Франц Тиммерманс.

Почему это важно и интерасно?

Раньше руководителя Еврокомиссии назначали главы государств и правительств ЕС. Общество всё больше воспринимало это как келейный процесс, а саму комиссию как мощный бюрократический аппарат. При том, что будущие евродепутаты выдвигались гласно, митинговали, спорили друг с другом и избирались своими народами.

При Жозе Мануэле Баррозу, предыдущем президенте, Еврокомиссия решила стать демократичнее , и его преемнику Жан-Клоду Юнкеру пришлось побыть публичным политиком, участвовать в теледебатах, хотя он поднялся на вершину власти, по сути, автоматически как представитель Европейской народной партии, набравшей на выборах 2014 года большинство парламентских мест.

Дебаты вечером в среду транслируются двумя десятками государственных каналов по всем странам ЕС. Их участников называют немецким словом Spitzenkandidaten, то есть ведущие кандидаты.

Историческая задача события — обеспечить, чтобы исполнительную власть ЕС возглавил деятель, который проявит верность европейскому проекту, компетентность, харизму, честность и подотчетность своей партии и народу.