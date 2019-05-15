Готовность номер один

Примерно половина жителей ЕС (51%) заинтересованы евровыборами.

Каковы приоритеты этой предвыборной кампании? На общеевропейском уровне список вопросов открывает иммиграция, на втором месте - экономика и безработица среди молодежи. Экономический рост - тема номер один в 11 странах-членах.

Акценты и приоритеты меняются от государства к государству. Главным источником беспокойства четверть жителей ЕС называют безработицу, особенно среди молодежи; затем указывают на ситуацию в секторе здравоохранения, соцзащиты, упоминают проблемы, связанные с притоком иммигрантов.

Эксперты отмечают снижение озабоченности экономическими вопросами в ряде стран. О них говорят лишь 15% респондентов - это самый низкий показатель заинтересованности экономикой с весны 2007 года.