Полиция ушла ни с чем

Несколько сторонников венесуэльского президента Николаса Мадуро остаются в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, несмотря на попытку секретной службы США и полиции выселить их.

Стражи порядка вошли на территорию дипмиссии и оставили предписание активистам покинуть его. Несколько человек решили подчиниться, но некоторые остались. Пока у полиции нет ордера на арест людей, занявших комплекс.

Венесуэльское посольство в Вашингтоне сейчас не функционирует. В январе Мадуро разорвал отношения с США. Дипломаты покинули комплекс. В здании отключены свет и вода.

Несколько недель назад в здание проникли сторонники Мадуро — чтобы не допустить переезда туда сторонников самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо. США — в числе первых стран, признавших оппозиционера главой государства.

В Каракасе осудили вторжение полиции в посольство и выразили благодарность активистам, оставшимся в дипмиссии.