Чью сторону примут "чависты"?

Это Чакао - один из самых богатых районов Каракаса. Здесь сконцентрирована венесуэльская оппозиция, но также тут можно встретить и сторонников действующего президента Николаса Мадуро.

Марлен Банегас прозвали "Красной шапочкой" революции. Она говорит, что это прозвище ей дал ещё бывший президент - Уго Чавес. Женщина утверждает, что "чависты" в Венесуэле ещё сильны.

"Вы можете посмотреть на настрой, который царит на улицах Каракаса. Все активисты в хорошем расположении духа. Настрой людей не изменился к худшему. Наоборот, мы стали ещё сильнее", - говорит сторонница Уго Чавеса.

Марлен считает, что против Венесуэлы ведется экономическая война. Женщина опасается вооруженного вмешательства со стороны США.

"Даст Бог, этого не произойдет. Оппозиция должна понимать, что в тех странах, куда США вводили свои войска, были война, смерть и бомбы. Бомбы не ищут чьих-либо сторонников. Бомбы не щадят никого", - продолжает женщина.

В прошлые выходные прошли переговоры "чавистов" с оппозицией. Обсуждали политический кризис, продолжающийся в стране с конца января, когда Хуан Гуадо провозгласил себя новым президентом.

Дискуссия проходила в общественных учреждениях. Исключением не стала и эта школа.

"Они говорят, что существует единство оппозиции, но это не так. Они борются друг с другом и критикуют сами же себя", - говорит учительница.

Николаса Мадуро проинформируют о результатах обсуждений. Острый вопрос - присоединятся ли "чависты" к оппозиции или останутся на стороне правительства.

Эктор Эстепа, Euronews:

"Венесуэльская оппозиция в эти выходные продолжила акции протеста. Сторонники Хуана Гуайдо в очередной раз призвали военных отказаться от поддержки действующей власти. Чтобы не охладить пыл своих сторонников, самопровозглашенный президент собирается вновь призвать оппозицию выйти на улицы Каракаса".