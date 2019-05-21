Эммануэль Макрон - собиратель земли Европейской. Менее чем за неделю до выборов в Европарламент, французский президент призвал ЕС объединиться против влияния России, Китая и США. В интервью 40 региональным изданиям он заявил, что видит главную опасность для объединения в растущей популярности ультраправых, которые получают зарубежное финансирование: "Я не могу оставаться в стороне, у меня должна быть активная позиция по отношению к этим европейским выборам - самым важным с 1979 года".

По мнению президента, "тот, кто не верит в будущее Европы, и есть ее главный враг": "В первую очередь, речь идет о националистах, которые стремятся разделить европейцев. Я - патриот Франции, а значит, и Европы".

По словам Макрона, националисты своими действиями потворствуют интересам враждебно настроенных международных сил: "Не пойти на избирательный участок - значит, отдать голос за тех, чья единственная цель - разрушать. Мы уже видели подобное на примере британского "брексита" три года назад. Каким бы ни был ваш выбор 26 мая, время заявить о нем - сейчас или никогда".

Вместе с португальским премьер-министром Антониу Коштой и бывшим итальянским главой правительства Маттео Ренци, Макрон выступает в поддержку проевропейских центристов, готовых на реформирование союзных институтов. Во Франции евровыборы рассматривают и как своего рода референдум доверия нынешнему хозяину Елисейского дворца.