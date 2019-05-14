Открывается 72-й Каннский кинофестиваль

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля этого года будут представлены сразу четыре фильма, снятые режиссерами-женщинами. При этом отмечается, что за всю историю кинофорума лишь одной кинематографистке - Джейн Кэмпион - удалось получить главный приз "Золотую пальмовую ветвь".

Председатель жюри 72-го Каннского кинофестиваля - мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Жюри программы "Особый взгляд" возглавляет ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки

Кинофестиваль откроет фильм "Мертвые не умирают" Джима Джармуша. Действие кинокартины развивается в небольшом мирном городке. Мертвецы восстают из могил и нападают на жителей.

В конкурсную программу также вошел фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби.

Один из кандидатов на "Золотую пальмовую ветвь" - фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава", рассказывающий о стареющем кинематографисте. В главных ролях - Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.

Всемирно известному французскому актеру Алену Делону в Каннах будет вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь" за его выдающуюся карьеру в кинематографе.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.