Тайный язык "Свистунов"

Фильм "Свистуны" румынского режиссера Корнелиу Порумбойю - детективная комедия в жанре нуар. Она переносит зрителя из Бухареста на Канарский остров Гомера. Его жители с древних времен умеют разговаривать на тайном языке "Эль сильбо" - при помощи свиста. Им овладели и поселившиеся на острове преступники...

Картина была представлена в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в мае прошлого года. Для ее создателей это была прекрасная возможность выйти на международный рынок.

Корнелиу Порумбойю, режиссер: "Фильм на румынском языке очень трудно продвигать за рубежом. И важно, что мы находимся здесь, потому что это главный в мире фестиваль, с крупным кинорынком. Так что он помогает этому проекту и в то же время помогает мне в работе над моим следующим проектом".

Кристи, полицейский-неудачник из Бухареста, влюбляется в Джильду, роковую женщину, связанную с преступным миром. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен овладеть местным секретным языком - научиться свистеть...

В роли Джильды снялась известная румынская фотомодель Катринель Марлон.

Катринель Марлон, актриса: "Корнелиу сказал нам, что мы должны выучить этот секретный язык свиста - "Эль Сильбо". В течение двух недель мы находились в Бухаресте с тремя другими актерами, где изучали основы техники свиста. Когда вы этим занимаетесь, то на самом деле учитесь, как надо держать руку и палец во рту, и как извлекать звук, если до этого вы не умели свистеть".

Фильм "Свистуны" уже выходит на экраны европейских кинотеатров. В российском кинопрокате он появится в конце февраля.