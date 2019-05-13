Лесные пожары в России

Масштабные лесные пожары — сразу в нескольких регионах России. Самая сложная обстановка — в Курганской области и в окрестностях Байкала: в Бурятии, Иркутской области и в Забайкальском крае. В понедельник Авиалесохрана докладывала о 46 крупных лесных пожарах на общей площади почти 24 тысячи гектаров. Огнём уничтожено несколько небольших посёлков и туристических кемпингов.

В борьбе с огнём участвуют 3,4 тысячи человек, 675 единиц техники и 68 самолётов и вертолётов. МЧС призывает местных руководителей формировать добровольные пожарные дружины.

По данным министерства, на прошлой неделе по всей России произошло более тысячи пожаров на площади свыше 150 тысяч гектаров.