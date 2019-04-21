Пожары в Забайкалье: кто виноват?

Следственные органы выясняют причины масштабных пожаров в Забайкальском крае. По каждому их них ведутся проверки, в ткет случаях. когда есть основания подозревать в халатности местные власти, возбуждаются уголовные дела.

Очаги возгорания уже ликвидированы, и, по данным МЧС России, опасности возникновения новых нет. Стих и мешавший бороться с огнём сильный ветер.

Пожары, вызванные палом травы, полыхали в течении суток в 17 местах. Около 30 человек получили травмы и ожоги, многие из них госпитализированы; двое раненых находятся в тяжёлом состоянии,

Распространению огня способствовала жара и порывы ветра. Пламя успело повредить более 150 домов и несколько животноводческих стоянок, более 400 человек потеряли имущество,

В Забайкальском крае введён режим чрезвычайной ситуации. Развёрнуты пункты помощи пострадавшим и приёма гуманитарных грузов. Власти обещают, что в ближайшие дни пострадавшие от пожаров получат единовременные выплаты.