В Минприроды заявляют о поджоге Лосиного острова

Поджог мог стать причиной пожара в национальном лесопарке «Лосиный остров» в Московской области. Такую версию выдвинули в Минприроды. В ведомстве приводят слова директора парка Игоря Сарафанова о том, что неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли древесину, подготовленную к вывозу после работ по очистке леса от сухостоя.

Пожар начался в субботу примерно в километре от жилых домов. По данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв.м. К месту ЧП были стянуты десятки пожарных, а утром объявили, что они справились с открытым горением. В Минприроды сообщают, что живые деревья от пожара не пострадали.