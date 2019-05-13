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Швеция

В Швеции против Ассанжа снова открыли уголовное расследование

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 Наира Давлашян 
В Швеции против Ассанжа снова открыли уголовное расследование
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Reuters
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В Швеции снова открыли предварительное расследование дела об изнасиловании против главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила государственный прокурор Ева-Мари Перссон на пресс-конференции в понедельник.

По словам представителей WikiLeaks, расследование поможет Ассанжу "очистить свое доброе имя". "С тех пор, как Джулиана Ассанжа арестовали 11 апреля 2019 г., на Швецию оказывалось сильное политическое давление, с целью снова открыть уголовное расследование, - сообщила в заявлении редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. - Расследование позволит Джулиану очистить свое доброе имя".

Ранее предварительное расследование было закрыто в 2017 г. после того, как Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В прошлом месяце британские власти задержали главу WikiLeaks, который провел в стенах посольства семь лет.

США добивается экстрадиции Ассанжа из-за обвинений в разглашении секретной информации.

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