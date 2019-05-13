Президентские выборы отправили в отставку премьер-министра

Первым итогом выборов президента в Литве стала отставка премьер-министра Саулюса Сквернялиса. Глава кабмина признал свое поражение.

После подсчета бюллетеней с более, чем двух третей избирательных участков Сквернялис, приходивший вторым после лидера Гитанаса Науседы, уступил это место экс-министру финансов Ингриде Шимоните. Как сообщается, выход во второй тур Шимоните обеспечили избиратели, живущие в крупных городах и поселках городского типа.

Всего в выборах главы Литвы принимали участие девять претендентов, но никому не удалось набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы.

Через две недели 26-го мая, должен состояться второй тур. В избирательном бюллетене будут значиться фамилии двух претендентов на высший пост в стране, набравших в первом туре наибольшее число голосов.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет.