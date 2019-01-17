Литва ждёт денег ЕС на демонтаж Игналинской АЭС

Европейский парламент одобрил выделение Литве 780 миллионов евро на программу вывода из из эксплуатации Игналинской АЭС. Программа должна быть реализована в период с 2021 по 2027 год.

Но окончательное решение о финансировании будет принимать Еврокомиссия. В Вильнюсе опасаются, что переговоры о "брексите" могут помешать еврокомиссарам это решение в ближайшее время.

"Нам нужны конкретные цифры размера финансирования для начала работ по выводу из эксплуатации реакторов, – говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас. – Наступил критический момент и для нас крайне важно получить совершенно чёткие гарантии".

Процесс закрытия Игналинской АЭС начался в 2004 г. и должен завершиться до 2038 г. Рабочие заканчивают демонтаж и консервацию нерадиоактивного оборудования. На следующее десятилетие намечен демонтаж реакторов.

"Как только вы начинаете демонтировать реакторы, открывать самые опасные места и части реактора, нужно доводить дела до конца, до полного окончания работ, останавливаться нельзя, – объясняет генеральный директор Игналинской АЭС Аудрюс Каменас. – Именно этим объясняются финансовые требования, которые мы предъявляем Европейской комиссии".

Литва отказывается увеличивать финансирование проекта из своего собственного бюджета на том основании, что электростанция строилась Советским Союзом, а требование о её закрытии исходит от Союза Европейского.

"Нас загнали в угол, – жалуется Жигимантас Вайчунас, – так как АЭС досталась нам от Советского Союза, а её демонтаж был условием для вхождения в Европейский Союз. В то время, в 2003 году, мы договорились с Евросоюзом о том, что он адекватно профинансирует вывод этой АЭС из эксплуатации".

Евродепутаты удовлетворили просьбу Литвы увеличить европейскую долю в финансировании проекта на 228 млн евро, не доводя литовскую долю до 20%, как это предполагалось раньше. Хотя это решение еще не окончательное, это хорошая новость для литовского правительства.