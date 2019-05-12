Как Венгрия тратит деньги ЕС

Дэймон Эмблинг, Euronews: "Мы с Габором в Венгрии, в городе Хатван. Это в часе езды на автомобиле от Будапешта. Посмотрим, как в Венгрии используются средства, выделяемые Евросоюзом. Мы сидим на нашем красном диване, а за нами проект, который, как кажется, оказался пустой тратой денег?"

Габор Танач, Euronews: "Да. Это велосипедная трасса для экстремального вождения, часть проекта, на который Евросоюзом было выделено три миллиона евро. Однако складывается ощущение, что никто этой трассой пользуется, она в плохом состоянии и никто не занимается ее обслуживанием. Мы попытались поговорить с местными жителями, но ни один из них не захотел давать нам интервью на красном диване. Не под запись местные велосипедисты рассказали нам, что пользуются подобными трассами, но по этой не ездят, так как считают ее слишком опасной. Один из ребят добавил, что его учитель получил здесь серьезную травму".

Дэймон: "Хотя нам не удалось никого усадить на красный диван, мы побеседовали с мужчиной из Будапешта. Вот что он думает об этой велосипедной трассе:

Житель Будапешта: "Мы часто тут бываем. Однажды увидели это сооружение и пришлось узнавать в интернете, для чего оно предназначено. Мы ни разу не видели, чтобы трассой кто-нибудь пользовался. Ее здесь построили, торжественно открыли, но она никому не нужна. Посмотрите, дорожки заросли травой. Конечно, это пустая трата денег".

Дэймон: "Габор, но в Венгрии ведь есть и проекты ЕС, на которые деньги расходуются более разумно. Мы побывали на одной из местных виноделен".

Габор: "Мы приехали на винодельню в Шольтвадкерте, где благодаря средствам Евросоюза были увеличены производственные мощности. Это сделало ведение бизнеса более эффективным".

Компания Frittmann Winery это семейный бизнес. Ее основали два брата. Сейчас тут работают 22 человека. С тех пор как Венгрия стала членом ЕС, компания получила около 800 тысяч евро на развитие в рамках проекта, осуществление которого еще продолжается.

Янош Фриттманн, совладелец винодельни: "Фонды на оборудование для производства вина очень важны для нас. Благодаря им мы можем покупать современную технику, не считая каждый форинт. Это делает нашу компанию конкурентоспособной, помогает сохранить покупателей и выходить на новые рынки сбыта.

Дэймон: "В Венгрии мы посмотрели на осуществление двух проектов ЕС и узнали, как тут расходуются средства Евросоюза. Как ты думаешь, венгров волнует вопрос, на что уходят выделяемые Брюсселем деньги?"

Габор: "Я думаю, что в целом жители Венгрии относятся к фондам ЕС, как к подарку. Их не очень беспокоит этот вопрос, так как полагают, что лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Вместе с тем, им кажется, что ситуация с неправильным расходованием средств ЕС не изменится, за кого бы они не голосовали".

Дэймон: "Но, без сомнений, тема расходования Евросоюзом денег в различных проектах, будет одной из главных для жителей стран Европейского союза, когда они в конце мая отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса на выборах в Европарламент.