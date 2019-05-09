США - Китай: договор дороже денег?

Дональд Трамп обвинил Китай в срыве договоренностей, касающихся торговли.
Двусторонние дискуссии на уровне профильных ведомств в четверг должны вновь начаться в Вашингтоне.
США намерены ввести в отношении китайских товаров новые тарифы. Пошлины увеличатся суммарно на $200 млрд. Об этом объявил сам американский президент: "Они нарушили договор. Они не могут так поступать. Поэтому они за это заплатят".
Администрация США неоднократно подчеркивала, что США уже потеряли почти пол-триллиона долларов, торгуя с Китаем.
Пошлины на ввоз в США китайских товаров повышаются на 15 %, с 10 до 25%.
В силу новые правила вступают в пятницу, 10-го мая.
Фондовые индексы в Азии также снизились накануне по итогам торгов. Инвесторов беспокоит исход нового эпизода торговой войны между двумя государствами.