США - Китай: договор дороже денег?

Дональд Трамп обвинил Китай в срыве договоренностей, касающихся торговли.

Двусторонние дискуссии на уровне профильных ведомств в четверг должны вновь начаться в Вашингтоне.

США намерены ввести в отношении китайских товаров новые тарифы. Пошлины увеличатся суммарно на $200 млрд. Об этом объявил сам американский президент: "Они нарушили договор. Они не могут так поступать. Поэтому они за это заплатят".

Мы не собираемся отступать до тех пор, пока Китай не прекратит обманывать наших рабочих и воровать наши рабочие места. Мы не собираемся больше иметь с ними дела. Тем более, что мы и не обязаны это делать Дональд Трамп президент США

Администрация США неоднократно подчеркивала, что США уже потеряли почти пол-триллиона долларов, торгуя с Китаем.

Пошлины на ввоз в США китайских товаров повышаются на 15 %, с 10 до 25%.

В силу новые правила вступают в пятницу, 10-го мая.

Фондовые индексы в Азии также снизились накануне по итогам торгов. Инвесторов беспокоит исход нового эпизода торговой войны между двумя государствами.