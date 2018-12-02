Новый президент Мексики принял присягу

Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял присягу. На посту главы государства Обрадор, победивший на прошедших в июле президентских выборах, пробудет до 2024 года. Новый мексиканский лидер пообещал, что будет бороться с коррупцией и с безнаказанностью.

Церемония прошла в Палате депутатов. Во время инаугурации парламентарии развернули плакат с надписью: "Мадуро, тебе не рады". Многие держали в руках таблички со словами: "Демократии - да, авторитаризму - нет". Когда Обрадор упомянул имя президента Венесуэлы, который в скором времени должен приехать в Мексику с официальным визитом, парламентарии начали скандировать: "Диктатор".

Среди гостей церемонии была советник американского президента Иванка Трамп. В своей первой речи на посту президента Обрадор подчеркнул, насколько важно для Мексики, Канады и США укреплять связи друг с другом:

"Я обращаюсь к президенту США и премьер-министру Канады. Я хотел бы, чтобы мы не останавливались на торговом соглашении между Мексикой, США и Канадой. Нужно, чтобы мы достигли инвестиционного соглашения между правительствами и деловыми кругами трех государств. Это поможет развитию и наших стран, и государств Центральной Америки. Именно так мы должны бороться с миграционным кризисом, репрессивные меры ни к чему".

По признанию самого Обрадора, хотя официально он должен сложить с себя полномочия только через шесть лет, он готов будет уйти в отставку и раньше, если того захочет народ. Через два с половиной года новый президент планирует провести референдум, на который будет вынесен вопрос, оставаться ли ему во главе страны. Таким образом Обрадор хочет проверить, как к нему будут относится граждане.