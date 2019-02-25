США-КНР: Трамп отложил введение пошлин

Введение новых пошли на китайские товары США откладывают. Такое решение глава Белого дома Дональд Трамп объяснил успехами, достигнутыми в ходе переговоров главой КНР Си Цзиньпином, которые он назвал "очень продуктивными". По просочившимся в СМИ данным, поднимался и вопрос стабилизации юаня, курс которого, по мнению экспертов, был искусственно снижен на 5% для смягчения эффекта от торговых ограничений.

"Я уже говорил, как хорошо прошли наши торговые переговоры с Китаем, и похоже, что скоро мы их возобновим. И у нас будет ещё один саммит, на котором будет подписано соглашение. Так даже лучше будет", - сказал Трамп. Встречу с лидером КНР Си Цзиньпином он предполагает провести в своей резиденции во Флориде. В "Твиттере" Трамп написал, что США и Китаю удалось продвинуться в решении проблем "защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства, услуг и валюты".

"Реформа государственных предприятий, изменения в промышленной политике - не те вопросы, которые можно решить в одночасье, - пояснил вице-президент Американо-китайского Делового совета Джейк Паркер. - Было бы разумнее ожидать, чтобы они были решены через 90 дней, и если есть возможность прийти к какому-то соглашению, а затем решать более сложные вопросы в рамках более длительных переговоров - это самым позитивным образом сказалось бы на отношениях в целом".

О введении с 1 марта дополнительных 10%-ных пошлин на китайские товары США сообщили в сентябре прошлого года. Китай объявил о введении ответных мер.