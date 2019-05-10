Яя Туре завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре завершает карьеру футболиста. Теперь он займётся тренерской работой.

Об этом в пятницу сообщил агент игрока. В интервью СМИ Дмитрий Селюк рассказал, что 35-летний ивуариец получил лицензию и уже в июне сможет приступить к работе вторым тренером.

Не исключено, что он станет наставником одной из российских команд.

Начав клубную карьеру в донецком "Металлурге", Яя Туре перешёл в греческий "Олимпиакос". А в составе "сине-гранатовых" он выиграл Лигу чемпионов и дважды - Чемпионат Испании. Под знамёнами "Ман Сити" он три раза побеждал в английском Чемпионате. Его усилиями сборная Кот-д’Ивуара завоевала Кубок африканских наций.