Monsanto уличили в незаконном сборе данных

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование на следующий день после обнародования газетой "Монд" и вторым каналом французского телевидения информации о незаконном сборе американской компанией Monsanto данных о лидерах общественного мнения.

Агрохимическому гиганту - филиалу немецкого концерна Bayer - вменяется в вину "сбор персональных данных мошенническим способом" и "без уведомления самих заинтересованных лиц, а также Национальной комиссии по информатике и гражданским свободам". Monsanto денйствовала через коммуникационное агентство Fleishman Hillard.

Всего в списке фигурируют несколько сотен французских политиков, ученых и журналистов, в том числе бывший министр экологии Сеголен Руаяль. В таблице, которую удалось раздобыть ведущим расследоваение журналистам, значатся 74 "первоочередные цели", распределенные по 4 рубрикам: "союзники", "потенцильанеы союзники", те, кого "следует воспитывать" и те, за кем "надо следить".

"Меня не очень удивляет обнародованная информация, - говорит Нина Холланд, научный сотрудник Обсерватории корпоративной Европы, - в Брюсселе это весьма распространенная практика. Все мультинациональные корпорации нуждаются в сборе подобных сведений. При этом мы никогда еще не видели реестра, содержащего настолько подробные данные".

Лоббистская деятельность Monsanto была направлена на защиту глифосата - самого продаваемого в мире гербицида, который в 2015 году Международный центр по изучению рака и одно из агентств Всемирной организации здравоохранения признали "вероятным канцерогеном".