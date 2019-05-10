Чисто английский футбол

Родоначальники футбола сполна доказали свою компетентность - оба финала еврокубков в этом году будут чисто английскими. Это стало известно в четверг по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы. Лондонский "Челси", сыграв вничью с немецким "Айнтрахтом" - 1:1, одолел соперников в серии пенальти. Решающий удар нанес Эден Азар.

"Наша команда заслужила победу, - говорит тренер "Челси" Маурицио Сарри. - Мы столкнулись с неприятностями три месяца назад. А здесь, в Англии, где уровень соперников действительно очень высок, когда возникают проблемы, преодолеть их нелегко. Но мы смогли сделать это. И теперь мы заслуживаем того, чтобы завоевать трофей".

В финале "Челси" сыграет с другим лондонским клубом - "Арсеналом", который дважды обыграл испанскую "Валенсию".

"Это еще не полный успех, - говорит наставник "Арсенала" Унаи Эмери. - К нему нам осталось сделать только шаг - нам предстоит финал. Мы счастливы, но мы также знаем, что выиграть будет сложно. Играть в финале очень нелегко".

Ответный матч в гостях "Арсенал" выиграл со счетом - 4:2. Героем встречи стал Пьер-Эмерик Обамеянг, который забил три гола. В финале Лиги чемпионов встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".