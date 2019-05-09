"Тоттенхэм" творит чудеса

Сенсацией, чудом, сказкой назвали СМИ и болельщики исход полуфинального матча Лиги чемпионов между лондонским "Тоттенхэмом" и амстердамским "Аяксом".

Проиграв 2:0 в первом тайме, во втором англичане сумели переломить ход встречи и вырвать победу на последних её минутах. Этим футбольным чудом "Тоттенхэм" обязан прежде всего Лукасу Моуре, который оформил хет-трик.

"Три гола! Если наши игроки - супергерои, то Моура - трижды супергерой!" Маурисио Почеттино главный тренер "Тоттенхэма"

Стоит ли говорить о разочаровании болельщиков и самих игроков голландского клуба, который был так близок к финалу...

"Иногда футбол правда красив, но также порой он очень жесток. И это именно то, что мы сейчас испытываем на себе" Эрик тен Хаг главный тренер "Аякса"

Зрителей Лиги чемпионов ждёт английский финал. До этой стадии "Тоттенхэм" дошёл выпервые в своей истории. 1 июня за главный трофей он поспорит с "Ливерпулем", который накануне сенсационно обыграл "Барселону".