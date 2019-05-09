"Тоттенхэм" творит чудеса

Сенсацией, чудом, сказкой назвали СМИ и болельщики исход полуфинального матча Лиги чемпионов между лондонским "Тоттенхэмом" и амстердамским "Аяксом".
Проиграв 2:0 в первом тайме, во втором англичане сумели переломить ход встречи и вырвать победу на последних её минутах. Этим футбольным чудом "Тоттенхэм" обязан прежде всего Лукасу Моуре, который оформил хет-трик.
Стоит ли говорить о разочаровании болельщиков и самих игроков голландского клуба, который был так близок к финалу...
Зрителей Лиги чемпионов ждёт английский финал. До этой стадии "Тоттенхэм" дошёл выпервые в своей истории. 1 июня за главный трофей он поспорит с "Ливерпулем", который накануне сенсационно обыграл "Барселону".