Срочная новость

Срочная новость

Спорт

"Аякс"-"Тоттенхэм": предматчевые настроения

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
"Аякс"-"Тоттенхэм": предматчевые настроения
Авторское право
رويترز
Размер текста Aa Aa

"Тоттехэм" готовится к борьбе за путёвку в первый в своей истории финал Лиги Чемпионов. Но для этого лондонскому клубу нужно обыгрывать на выезде амстердамский "Аякс" в ответном матче в среду.

Первая встреча завершилась в пользу голландцев 1:0. Не исключено, что отыгрываться за проигрыш "Тоттенхэму" будет помогать Ян Вертонген, который почти восстановился после травмы головы и тренируется с командой.

"Впереди увлекательная игра. Выход в полуфинал - это волнительное событие для нас. Нам нужно насладиться игрой и почувствовать в ней больше свободы", - рассказывает Маурисио Почеттино, главный тренер клуба.

"Играть в своём стиле", то есть показывать быстрый, атакующий футбол обещает и наставник голландцев. "Аякс", выбивший из турнира "Реал" и "Ювентус", ощутимых кадровых потерь не понёс и намерен повторить успех 1996 года, когда ему долось пробиться в финал Лиги Чемпионов.

Ответный матч пройдёт на амстердамском стадионе "Йохан Кройф Арена".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube