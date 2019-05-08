"Аякс"-"Тоттенхэм": предматчевые настроения

"Тоттехэм" готовится к борьбе за путёвку в первый в своей истории финал Лиги Чемпионов. Но для этого лондонскому клубу нужно обыгрывать на выезде амстердамский "Аякс" в ответном матче в среду.

Первая встреча завершилась в пользу голландцев 1:0. Не исключено, что отыгрываться за проигрыш "Тоттенхэму" будет помогать Ян Вертонген, который почти восстановился после травмы головы и тренируется с командой.

"Впереди увлекательная игра. Выход в полуфинал - это волнительное событие для нас. Нам нужно насладиться игрой и почувствовать в ней больше свободы", - рассказывает Маурисио Почеттино, главный тренер клуба.

"Играть в своём стиле", то есть показывать быстрый, атакующий футбол обещает и наставник голландцев. "Аякс", выбивший из турнира "Реал" и "Ювентус", ощутимых кадровых потерь не понёс и намерен повторить успех 1996 года, когда ему долось пробиться в финал Лиги Чемпионов.

Ответный матч пройдёт на амстердамском стадионе "Йохан Кройф Арена".