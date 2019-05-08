День Победы во Франции

Под проливным дождём президент Франции Эммануэль Макрон возглавил торжества в честь 74-летия окончания второй мировой войны.

Публику погода отпугнула, но церемонию изменять не стали. Глава государства в окружении военных и ветеранов возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю и разжёг пламя на Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки. В петлице Макрона — василёк: этот цветок символизирует память о павших воинах.

Reuters

В Европе День победы отмечают 8-го мая. Во Франции этот день стал выходным в 1981 году. С тех же пор именно глава государства — как верховный главнокомандующий — возглавляет памятные церемонии.

Нынешняя церемония проходила при усиленных мерах безопасности: ранее парижская полиция запретила манифестации «жёлтых жилетов» в памятный день; но всё равно опасения массовых выступлений оставались.