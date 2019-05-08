Срочная новость

Срочная новость

Франция

День Победы во Франции

 Комментарии
 Павел Барсуков 
День Победы во Франции
Авторское право
Reuters
Размер текста Aa Aa

Под проливным дождём президент Франции Эммануэль Макрон возглавил торжества в честь 74-летия окончания второй мировой войны.

Публику погода отпугнула, но церемонию изменять не стали. Глава государства в окружении военных и ветеранов возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю и разжёг пламя на Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки. В петлице Макрона — василёк: этот цветок символизирует память о павших воинах.

Reuters

В Европе День победы отмечают 8-го мая. Во Франции этот день стал выходным в 1981 году. С тех же пор именно глава государства — как верховный главнокомандующий — возглавляет памятные церемонии.

Нынешняя церемония проходила при усиленных мерах безопасности: ранее парижская полиция запретила манифестации «жёлтых жилетов» в памятный день; но всё равно опасения массовых выступлений оставались.

Reuters