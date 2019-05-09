Португалия: низкий интерес к выборам в Европарламент

Кандидаты на выборах в Европарламент очень активно проводят избирательную кампанию, но несмотря на это, по данным последних опросов, лишь 3% молодых португальцев говорят, что намерены прийти на выборы. А что скажут студенты университета Порту?

Вопрос студенткам задаёт корреспондент Euronews Филипа Соарес:

– Пойдёте ли вы голосовать на выборах в Европарламент?

Все дают отрицательный ответ.

– Почему же?

– Что касается меня, то я не следила за избирательной кампанией, поэтому не стану голосовать за кандидатов, не зная, что они намерены делать.

– Вас не интересует Европейский союз, политика Евросоюза?

– Думаю, дело не в отсутствии интереса к политике Евросоюза. Но меня больше интересует политика моей страны. Мне интереснее, что происходит в моей стране, что произойдёт на парламентских выборах в Португалии, а избирательная кампания в Европарламент меня не очень интересует.

Именно в Португалии молодёжь проявляет самое слабое в Евросоюзе стремление голосовать на выборах в Европейский парламент. В целом, всего 17% португальских избирателей намерены голосовать – столько же, сколько в Хорватии. Хуже дело обстоит лишь в Чехии и Италии, где на выборы собираются 16% и 10% избирателей соответственно. Это значительно ниже среднего по ЕС значения в 35%. В чём же причина? Ответ даёт Васко Рибеиро, профессор университета Порту:

– Европейский Союз, уважая независимость каждого государства-члена, в конечном итоге перечисляет финансовую помощь правительству страны, которое распределяет их мэриям и другим учреждениям, и эта помощь просто не видна. Всё выглядит так, будто ЕС не играет для нас никакой роли.

На прошлых выборах в Европарламент явка в Португалии была рекордно низкой – чуть больше 33%.