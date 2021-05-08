Поиск решений социальных проблем

В Португалии завершился неформальный саммит ЕС, посвященный поиску решений социальных проблем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вакцинировал первой дозой из двух необходимых более четверти своего населения

"И я рада также объявить, что благодаря проводимой сегодня работе над техническими и юридическими аспектами единого европейского сертификата для путешествий, паспорта вакцинации, система будет готова уже в июне", — отметила она.

Участники саммита выразили намерение отказаться от расчета благополучия государств мира лишь на основании объема ВВП и его роста.

В режиме видеоконференция состоялись также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о солидарности ЕС с Индией в трудные времена: "Мы активировали механизм оказания помощи и готовы предоставить дальнейшее содействие".

Евросоюз и Индия начинают переговоры по трем соглашениям: о торговле, инвестициях и географических указаниях. Стороны также приняли решение начать двусторонний диалог по правам человека, более тесное сотрудничество в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.