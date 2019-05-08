«За измену родине»

Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила неприкосновенности семерых депутатов парламента страны. Ранее Верховный суд разрешил возбудить в отношении этих оппозиционеров дело об «измене родине, призыве к мятежу и узурпации власти».

Диосдадо Кабелло, председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы:

«Лишение депутатской неприкосновенности необходимо для того, чтобы снять препятствия для разбирательства на всех уровнях судебной системы, если это потребуется».

Оппозиционные депутаты, о которых идёт речь, принимали участие в выступлениях 30 апреля, когда Хуан Гуайдо попытался призвать венесуэльскую армию перейти на свою сторону. В Каракасе это назвали попыткой военного переворота при поддержке США.

Так, во вторник американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Вашингтон введёт санкции против членов Верховного суда Венесуэлы, если они не выступят против президента Николаса Мадуро, и снимет санкции с тех чиновников и генералов, которые выступят.

Хуан Гуайдо, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы:

«Репрессии — единственный ответ режима Мадуро. Они могут лишь преследовать других, поскольку не могут управлять, руководить, они не питают никакого уважения к тем, кто их окружает».

Жертвами протестов и беспорядков после выступления Гуайдо стали пять человек, пострадали несколько сотен; задержаны, по данным неправительственных организаций, около 340 активистов.