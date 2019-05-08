"Тоттенхэм" на последних минутах вырвал путевку в финал ЛЧ

«Тоттенхэм» на последних минутах вырвал победу у «Аякса» в полуфинале Лиги чемпионов и пробился в финал. К ответному матчу против «Тоттэнхэма» голландцы подходили с минимальным преимуществом, а к перерыву практически не оставалось сомнений в том, кто сыграет в финале: счёт уже был 2:0 в пользу «Аякса». Но во втором тайме «Тоттенхэм» начал отыгрываться. Всего за четыре минуты Лукас Родригес Моура да Силва дважды поразил ворота противника, а в добавленное время оформлил хет-трик.

REUTERS/Dylan Martinez

Таким образом зрителей Лиги чемпионов ждёт английский финал. За главный клубный трофей Европы «Тоттенхэм» поборется с «Ливерпулем», который за день до этого сенсационно обыграл «Барселону».