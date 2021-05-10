День Победы в Киеве и в Донецке

101-ую годовщину освобождения города от большевиков отметили в понедельник в Киеве поминальным молебном по погибшим украинским и польскими солдатам, возложением венков и военным салютом. В мероприятии приняли участие представители Польши.

В апреле 1920 года Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский заключили союз и 7 мая взяли Киев. Но уже через месяц большвевики отбили город, заняли всю Украину и часть Польши.

Днём ранее - 9 Мая - на Украине отмечали День Победы, несмотря на перенос основных мероприятий по случаю окончания войны на 8 мая. Некоторые торжества были отменены, как сообщалось, из-за эпидемиологической ситуации. Но сотни киевлян, в том числе и некоторые политики, возложили цветы к Вечному огню, спели военные песни и приняли участие в акции "Бессмертный полк" с портретами своих предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

В Донецке военный парад, посвящённый 76-ой годовщине Победы Советского Союза над фашистской Германией принимали власти непризнанной республики. В нём участвовали более 1600 военных. Во время войны Донецк, который тогда назывался Сталино, потерял более 330 000 из 507 000 жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая почтил память погибших на площади Славы в Киеве. Накануне он отметил годовщину окончания Второй мировой в Европе, посетив село Меловое на границе с Россией, в сопровождении послов стран ЕС и "большой семёрки".

"Сегодня наши смелые парни и девушки защищают украинский народ, наш суверенитет и территориальную целостность (...), точно так же, как 76 лет назад наши деды и бабушки со всех уголков Украины защищали свою землю", - сказал Зеленский.

Село Меловое - самый восточный населённый пункт Украины. Его разделяет с российским посёлком Чертково улица Дружбы Народов. 78 лет назад отсюда началось освобждение Украины от фашистов, в посёлке возведён мемориальный комплекс.