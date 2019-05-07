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Северная Македония

Понтифик поддержал евроинтеграцию

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 Ирина Шелудкова 
Понтифик поддержал евроинтеграцию
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Reuters
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Завершающим этапом "балканской" поездки папы римского Франциска стал визит в Северную Македонию. Руководство страны рассматривает приезд понтифика в том числе как поддержку курса на вступление в ЕС. В своем обращении к членам правительства, понтифик поддержал это стремление.

Северная Македония, как и Болгария, где глава римско-католической церкви побывал накануне, — преимущественно православная страна.

"Этот плавильный котел культурного, этнического и религиозного разнообразия стал местом мирного и долговечного сосуществования", — сказал понтифик. "И эти особенные характеристики немало значат для более крепкой интеграции с европейскими странами. Надеюсь, что такое сближение продолжится во всем регионе западных Балкан".

При этом покидающий свой пост президент Георге Иванов пожаловался на промедление в вопросах евроинтеграции, что, по его словам, привело к глубокой разделенности македонского общества.

В ходе визита понтифик посетил дом-мемориал Святой матери Терезы. Агнес Гондже Бояджиу родилась в Скопье. Папа Франциск возвел ее на алтарь святых в 2016 году.