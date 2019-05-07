Угроза ядерной программой

Иран собирается возобновить часть своей ядерной программы, замороженной в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Исламской республики, это ответ Тегерана на возвращение американских санкций. Какие конкретно проекты будут возобновлены, не уточняется.

США вышли из соглашения об иранской ядерной программе год назад: президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении условий так называемой «сделки» и в разработке ядерного оружия.

Сообщение о возможном частичном возобновлении ядерной программы появилось на фоне нового обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном. Пентагон заявил о наличии достоверных разведданных о подготовке Ираном нападения на американских военных в Ираке и направил на Ближний Восток авианосную ударную группировку с бомбардировщиками.