Эскалация ближневсточного конфликта

С территории сектора Газа в субботу по Израилю было запущено не менее 150 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

В ответ израильские истребители и танки нанесли в субботу удары по 30 военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.

Эскалация конфликта началась в пятницу, когда двое израильских военных были ранены на границе в результате обстрела со стороны сектора Газа.

В ответ в результате авиаудара израильских ВВС были убиты два боевика исламистского движения ХАМАС. Агентство "Рейтер" также сообщает о гибели двух палестинских демонстрантов на границе сектора Газа и Израиля.

Сирены воздушной тревоги были слышны в районах на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

Армейская пресс-служба сообщила, что сигналы ПВО дважды прозвучали в крупном городе Ашдод на юге, а также городе Бейт-Шемеш в центральной части Израиля.