Консерваторы и лейбористы признают поражение

Британские лейбористы и консерваторы заявили, что признают свои ошибки после поражения на муниципальных выборах. Решалась судьба более 8 тысяч мандатов в местных советах: по предварительным данным, лейбористы теряют около 80 мест, правящая партия — более тысячи. Консерваторы связывают это с затянувшимися спорами о «брексите».
Лидер лейбористов Джереми Корбин согласен с тем, что результаты выборов связаны с ситуации вокруг выхода королевства из ЕС. Он, впрочем, настаивает на важности и внутриполитической повестки.
Больше всего на прошедших местных выборах улучшились позиции Либерал-демократической партии и партии Зелёных, которые выступают за проведение второго референдума по вопросу о выходе из Европейского союза. Более 500 мест достаются независимым кандидатам.
В Северной Ирландии лидируют Демократическая юнионистская партия, Шинн Фейн и Ольстерская юнионистская партия.