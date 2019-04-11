"Брексит": Британия прощается, но пока не уходит

Новая отсрочка - на этот раз до конца октября, так решили собравшиеся на экстренный саммит в Брюсселе руководители 27 государств-членов ЕС.

Ангела Меркель, с которой Тереза Мэй встречалась накануне в Берлине, неоднократно заявляла, что будет до последнего дня сражаться за упорядоченный выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

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О решении, принятом на основе консенсуса, сообщил председатель Европейского Совета Дональд Туск: "Этим вечером мы решили предоставить Британии еще одну отсрочку, на этот раз до 31-го октября. Это дополнительные полгода для Соединенного Королевства. Все, что будет происходит на протяжении этого срока в отношении "брексита", - подпадает исключительно под ответственность страны. Британия будет пользоваться всеми правами государства-члена ЕС на время этой отсрочки".

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Однако Соединенное Королевство должно будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент, которые должны состояться с 23 по 26 мая.

В интерпретации главы британского кабинета министров это условие выглядит так:

Я продолжаю надеяться, что нам требуется выйти, заключив соглашение как можно быстрее. Собственно, ратификация сделки парламентом есть главное условие отсрочки, когда бы голосование не произошло. И если в ближайшие три недели нам удастся добиться одобрения этого договора, значит, мы не будем принимать участие в выборах, и тогда мы покинем ЕС первого июня Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Если Лондон не ратифицирует Соглашение о выходе до 31 октября - тогда произойдет "жесткий "брексит" без сделки.

В соответствии с европейским законодательством Великобритания должна была окончательно выйти из ЕС еще 29 марта.